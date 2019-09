LATAM anuncia 76 voos extras para o Rock in Rio 2019

A LATAM anunciou nesta quarta-feira que terá 76 voos extras para o Rock in Rio 2019. O aumento é um esforço da empresa, companhia aérea oficial do evento, para a promoção do festival.

O Rock in Rio reunirá quase 700 mil pessoas na Cidade do Rock (Av. Salvador Allende, s/n, Rio de Janeiro) de 27 a 29 de setembro e de 3 a 6 de outubro.

Ao todo, para o período entre 26 de setembro e 8 de outubro, a LATAM criou 76 voos extras de e para o Rio de Janeiro (Galeão) a partir de Brasília, Belo Horizonte (Confins), Florianópolis, Fortaleza, São Paulo (Guarulhos), Goiânia, Porto Alegre, Recife e Salvador.

O incremento corresponde a cerca de 14 mil assentos que serão adicionados à malha aérea doméstica da LATAM para atender o fluxo de demanda para o festival.

"A companhia considera o evento uma oportunidade única para destacar a sua marca, além de produtos e serviços com o conceito A música te faz viajar", explicou.

