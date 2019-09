O signo que irá crescer emocionalmente em setembro

Um dos signos de mais sentimentais e protetores do zodíaco passará por uma fase de crescimento emocional em setembro.

Já tem uma ideia de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

Se você apostou no canceriano, acertou!

O início do mês promete ser agitado, mas uma energia de disposição se expande e o faz acreditar no próprio potencial. Este é um momento de coragem e poder para expressar o que vem da sua mente sem medo de parecer vulnerável ou banal.

O canceriano que souber aproveitar esta fase começa a crescer espiritualmente adquirindo a maturidade emocional necessária para superar desafios, mágoas e rejeições. Os que não se sentirem prontos para se expressar durante o processo, devem se concentrar em absorver as mensagens espirituais que serão entregues e ir atrás de fontes de sabedoria.

A partir da segunda semana de setembro a intuição e inspiração devem ajudá-lo muito no desenvolvimento emocional, ideais e crescimento. A superficialidade não o contentará e por isso alguns laços podem ser cortados ou finalmente esquecidos.

É possível que este momento atraia pessoas do passado ou o faça buscá-las para debater verdades ou finalizar questões. Como as mudanças são iminentes, a vida no lar e com pessoas próximas também pode se agitar; lembre-se que todas as situações pedem sua honestidade e coragem, pois é preciso se posicionar.

Não tema a mudança, Câncer! Até o fim deste ciclo você terá ascendido espiritualmente e emocionalmente, adquirindo a força necessária para lidar com muitas coisas que nem sonhava antes.