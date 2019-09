O primeiro conselho de setembro para cada signo do zodíaco

Setembro acaba de começar e estes são os conselhos para cada signo do zodíaco aproveitar os dias que estão por vir da melhor forma. Confira:

Áries

Não se feche para as possibilidades. O início deste mês deve ser aproveitado para a expansão de ideias, circulo de relacionamentos e amizades. Novas oportunidades aparecem mesmo se continuamos em nossa realidade habitual. Solteiros podem conhecer alguém especial se levarem isto em conta.

Touro

Nada acontece como mágica; é preciso iniciativa e persistência para realizar até mesmo o que é necessário. Identifique o momento correto e vá atrás, pois uma harmonia entre as suas ações e resultados contribuirá para o sucesso, especialmente se o objetivo é alavancar a carreira ou ganhar mais dinheiro.

Gêmeos

Decidir é complicado, especialmente para o seu signo. A melhor forma de fazer uma boa escolha é refletir com tempo, julgar o assunto por todos os ângulos possíveis e expandir sua perspectiva.

Câncer

Você só pode ensinar aquilo o que é e sempre existirá alguém interessado em aprender de ti. Deixe de lado a timidez e o medo, pois você pode entregar aprendizagem sem egoísmo e receber muito em troca também.

Leão

Em alguns momentos é melhor agir com moderação e deixar a paixão de lado. O meio termo nem sempre é ruim e diversas vezes dá mais resultados do que o “tudo ou nada”. É preciso agir com cautela antes de satisfazer o ego e se sentir realizado verdadeiramente.

Virgem

É melhor prevenir do que gastar energia buscando a cura. Cuide-se mais em todos os aspectos e tente conservar o que faz de você alguém mais equilibrado, feliz e saudável.

Libra

Aproveite os momentos de satisfação em que você se sente afortunado. Devemos disfrutar os frutos do esforço e deixar os sentimentos de frustração para trás. A motivação e estímulo para continuar lutando são reforçados quando temos esse tipo de atitude positiva.

Escorpião

Nada acontece por acaso e sempre devemos analisar o que pode ter nos levado a alcançar alguma coisa importante ou cometer um grande erro. Isso se aplica especialmente aos investimentos.

Sagitário

Os momentos harmônicos e agradáveis devem ser aproveitados ao máximo, coisa que você esquece quando tudo parece estável demais. Tire proveito da sensação de bem estar e deixe que ela recarregue suas energias com otimismo.

Capricórnio

Desapegue dos mesmos métodos, do medo e da seriedade excessiva. Aceite que muitas vezes precisamos aproveitar o lado leve da vida para sermos realmente felizes; algumas realizações não servem de nada se não estamos com ânimo para recebê-las.

Aquário

É normal buscar momentos de solidão e silêncio. No entanto, a parte positiva deste comportamento é usá-lo para alcançar o equilíbrio emocional ou resolver questões importantes. Construir barreiras difíceis de ultrapassar ao redor de si mesmo não é saudável.

Peixes

Receber e entregar amor; essa é a receita para construir momentos reconfortantes, conexões saudáveis e viver sob uma lei universal que não deve ser esquecida. Se parece difícil, busque maneiras de distribuir, construir e retribuir por meio da socialização e amizade. Esta é a hroa certa para fazer acontecer!