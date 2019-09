Game NBA 2K20 chega nesta sexta-feira para PlayStation 4

O game NBA 2K20, desenvolvido pelo Visual Concepts, chega nesta sexta-feira (08) para o console PlayStation 4 (PS4).

O novo jogo eletrônico de esporte também será liberado para as plataformas Nintendo Switch, iOS, Microsoft Windows e Xbox One.

"2K continua a redefinir o que é possível nos jogos de esporte com NBA 2K20, com os melhores gráficos e jogabilidade, novos modos, e mais", afirma a descrição do jogo.

"Com seu mundo aberto imersivo Neighborhood, NBA 2K20 é uma plataforma para gamers e esportistas se juntarem e criar o futuro da cultura do basquete". Confira trailer:

LEIA TAMBÉM: