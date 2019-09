Burger King lança hambúrguer vegano da Marfrig

A rede de fast food Burger King lançou nesta terça-feira no Brasil o sanduíche Rebel Whopper, à base do hambúrguer vegetal desenvolvido em parceria entre a brasileira Marfrig e a norte-americana ADM (Archer Daniels Midland). A empresa americana ficará responsável pela produção e o fornecimento da proteína vegetal, ao passo que a Marfrig produzirá, distribuirá e venderá os hambúrgueres para a rede.

“Percebemos que o interesse e a disposição por comprar produtos à base de plantas no Brasil chega a ser maior do que países como China, EUA ou Inglaterra”, afirmou o diretor de Marketing e Vendas do Burger King Brasil, Ariel Grunkraut.

O Rebel Whopper está sendo vendido, inicialmente, apenas na loja da avenida Juscelino Kubitschek, 1.514, em São Paulo. Até o início de outubro ele estará em todas as lojas do Burger King nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Por fim, chegará a todas as unidades do país em novembro.