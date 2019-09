Tecnologia: Acer lança nova série de monitores Nitro XV3 desenvolvida para gamers

A Acer apresentou nesta quarta-feira (4) uma nova série da linha de monitores para games Nitro, projetada para dar vida aos jogos. A nova série Acer Nitro XV3 possui quatro novos monitores com taxas de atualização extremamente altas e resolução máxima, de acordo com o comunicado da empresa.

Compatíveis com NVIDIA G-SYN, os novos monitores Nitro são predefinidos para ativar as taxas variáveis de atualização (VRR) quando conectados às placas de vídeos NVIDIA GeForce série GTX 10 e GeForce RTX série 20 para oferecer suporte a taxas de atualização dinâmicas, eliminando rasgos na tela (screen tearing) e reduzindo atrasos. Os novos monitores IPS também contam com a tecnologia Adaptive-Sync para satisfazer a necessidade dos jogadores por alta resolução, com tempo de resposta incrivelmente rápido de até 1 ms e Visual Response Boost (VRB) para uma jogabilidade fluida e sem rasgos.

A série Nitro XV3 apresenta a mais recente tecnologia Agile-Splendor da Acer, que utiliza painéis com cristais líquidos rápidos e gamas de cores com 99% sRGB de largura. Os monitores com certificação DisplayHDR 400 oferecem tempos de resposta ultrarrápidos de até 1ms VRB (Visual Response Boost). Com uma taxa de atualização de até 240 Hz, os gamers terão uma maior fluidez visual e gráficos nítidos.

Os monitores de jogos Acer Nitro vêm em quatro configurações; são dois monitores de 27 polegadas e dois de 24,5 polegadas. Confira:

Acer Nitro XV273U S 27 polegadas WQHD 165 Hz

Acer Nitro XV273 X 27 polegadas Full HD 240 Hz

Acer Nitro XV253Q X 24,5 polegadas Full HD 240 Hz

Acer Nitro XV253Q P Full HD de 24,5 polegadas 144 Hz

Todos os monitores possuem o modo Acer Game, oito modos de exibição predefinidos para otimizar o visual para diferentes tipos de conteúdo: Ação, Corrida, Esporte, Usuário, Padrão, ECO, Gráfico e Filme.

O recurso Black Boost integrado também permite que os gamers selecionem entre 11 opções de nível de preto para otimizar a vantagem visual e identificar claramente os inimigos, se esconder ou navegar pelas curvas em uma pista de corrida.

Com informações da Acer

