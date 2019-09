5 alimentos com carboidratos que você deve evitar se faz dieta para emagrecer

Pão branco

É muito gostoso, mas também perigoso para a silhueta. Há variedades integrais que são mais benéficas e possuem menos carboidratos de absorção rápida. O truque é ingerir poucas quantidades.

Cereal

Reprodução/ Pixabay

Os cereais são um problema pela grande quantidade de açúcar que contêm. No entanto, a quantidade de carboidratos também é altíssima.

Segundo o sítio Nueva Mujer, uma xícara de aveia cozida proporciona 32 gramas de carboidratos, dos quais apenas 4 são de fibras.

Para combater isso, a aveia é mais efetiva se comida crua. O tipo de fibra que a compõe requer também uma grande ingesta de água para facilitar a digestão.

Molhos para salada com pouca ou sem gordura

Reprodução/ Pixabay

Uma ampla variedade de saladas pode ser disfrutada, porém tenha cuidado com os molhos. Prefira os feitos em casa, que você conhece o conteúdo. Os comerciais, por sua vez, são ricos em sódio e precisam de carboidratos para que se tornem mais palatáveis.

Iogurte doce

O iogurte natural tem baixa quantidade de carboidratos, apesar de muitas pessoas preferem as versões com sabor de frutas e gordura zero. No entanto, para compensar a falta de gordura, muitas marcas adicionam carboidratos.

Lanches rápidos

Reprodução/ Pixabay

Batatas chips, biscoitos e bolachas salgas são lanches populares, mas a quantidade de carboidratos pode acumular muito rapidamente.

Fique atento aos rótulos das versões saudáveis, pois alguns ingredientes usados para substituir açúcares podem causar efeitos contrários ao esperado.