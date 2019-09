Game 'Yooka-Laylee and the Impossible Lair' chega em 8 de outubro para PS4

O game 'Yooka-Laylee and the Impossible Lair' chega em 8 de outubro deste ano para o console PlayStation 4 (PS4).

Em comunicado nesta terça-feira (03), foram revelados alguns detalhes do novo título desenvolvido pelo Playtonic Games.

"Em Yooka-Laylee and the Impossible Lair, adicionamos muitos novos ingredientes para os Tônicos, aumentando as possibilidades de invenção", informou.

"E desta vez eles também podem ser combinados! Pedimos a um de nossos programadores para calcular quantas combinações diferentes de tônicos serão possíveis, e ele nos disse que o número fica acima de um milhão". Confira trailer:

