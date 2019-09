Estes são os benefícios do suco de tomate; confira receita e propriedades

O suco de tomate e uma bebida popular em alguns lugares e é famoso no cinema pelo Blood Mary, drink que desperta muita sensualidade nas telinhas.

Apesar do apelo pop, o suco é uma bebida cheia de vitaminas minerais e antioxidantes, no último caso o que mais se destaca é o licopeno. A substância é comprovadamente importante para a prevenção do câncer de próstata.

Outro grande trunfo do tomate é o fato de ele ter um baixo valor calórico, além ser considerado diurético e com a capacidade de acelerar o metabolismo.

Segundo o sítio estrangeiro Mejor com Salud, se consumido regularmente nas primeiras horas do dia, o suco de tomate ajuda a completar o café da manha de forma nutritiva e balanceada.

Propriedades do suco de tomate

Um copo de 240 ml contém:

41 calorias

2 gramas de proteínas

72% da recomendação diária de vitamina C

550 mg de potássio, cerca de 15% a recomendação diárias

Fonte: Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos (TACO)

Confira a receita para preparar o suco ou Bloody Mary

2 tomates maduros

Meio copo de água

Manjericão fresco a gosto

1 pitada de sal e pimenta

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e está pronto. Caso você prefira a forma alcoólica, adicione uma dose de vodca à preparação.