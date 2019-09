Tecnologia: Novo Samsung Galaxy Tab S6 chega ao Brasil

Focado em criatividade e produtividade, o tablet Galaxy Tab S6 chega ao País no próximo mês de outubro. O anúncio foi feito pela Samsung, nesta segunda-feira.

Uma das grandes novidades do Galaxy Tab S6 está no aprimoramento da S Pen. O recurso, que foi inicialmente idealizado como um instrumento para escrever e desenhar, virou um aparato para dar asas à criatividade e otimizar a produtividade. Agora, a caneta tecnológica da Samsung tem funcionalidade de controle remoto e carregamento sem fio, permitindo diversos modos de utilização .

Gestos programados

Fazer selfies e vídeos intuitivamente ou controlar o conteúdo multimídia mesmo quando o tablet não está nas mãos do usuário. É isso que a nova S Pen do Galaxy Tab S6 com comandos por gestos oferece aos usuários.

"E, apesar da distância do tablet, não há necessidade de se preocupar com a bateria, pois o carregamento sem fio da S Pen proporciona até 10 horas de duração da bateria após apenas dez minutos de carga", revelou a empresa.

Digitalização de textos

O Galaxy Tab S6 torna fácil fazer anotações com a S Pen. Com apenas um clique, anotações manuscritas no Samsung Notes podem ser convertidas em texto digital e exportadas para formatos como o Microsoft Word. É possível, também, fazer anotações rápidas ou esboços enquanto um vídeo é transmitido na tela, apenas ajustando a transparência da janela do Samsung Notes.

Uma versão nova e aprimorada do Samsung DeX4 também está presente no Galaxy Tab S6, permitindo a transição perfeita para uma experiência de PC, de modo que o usuário possa realizar múltiplas tarefas com facilidade e otimizar sua experiência de visualização. Com uma tecla de função DeX adicionada à nova Capa Teclado dedicada do Galaxy Tab S6, há possibilidade de iniciar e fechar o DeX com apenas um toque.

O teclado tem layout detalhadamente ajustado, permitindo maior conforto na digitação, e sua capa inclui um compartimento dedicado para guardar a S Pen. Além disso, amplia a experiência de navegação com um exclusivo touch pad e novas teclas de função.

Desempenho, segurança e praticidade: auxílio às funções diárias

O Galaxy Tab S6 conta com a primeira câmera dupla da Samsung com câmera Ultra-Wide em um tablet, dentro de um corpo compacto de 5,7 mm de espessura. Já a Unidade de Processamento Neural gera fotos com qualidade profissional, utilizando inteligência artificial para reconhecimento de diferentes tipos cenas por meio de efeitos aprimorados para vários tipos de paisagens.

Em relação aos componentes de segurança, o dispositivo investe no Leitor de Impressão Digital em Tela pela primeira vez em um tablet. O Samsung Knox, plataforma de segurança da Samsung, é outro fator fundamental na proteção do aparelho, que pode ser iniciado com apenas dois toques na tela para fazer login.

Reprodução

Como parte do Ecossistema Galaxy da Samsung, o Galaxy Tab S6 se converte em um hub de experiência conectada para que possa administrar seus eletrodomésticos com o SmartThings. Usando também a Bixby, o consumidor pode controlar seus dispositivos facilmente por meio de comandos de voz.

Entretenimento

O display Super AMOLED de 10,5”, emparelhado com recursos de som AKG e Dolby Atmos, mantém o usuário imerso na ação.

Com uma combinação de gráficos, sons, hardware e software inteligentes o Tab S6 disponibiliza uma experiência de alta qualidade. O processador e o Game Booster com recursos de IA, aliados ao recurso otimizador de FPS, minimizam atraso de tela e tempo de carregamento.

Venda

No Brasil, o Galaxy Tab S6 estará disponível na cor grafite. O dispositivo chegará ao mercado nacional em outubro, com preço sugerido de R$ 4.299,00.

