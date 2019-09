Tecnologia: Samsung apresenta novo Galaxy A90 com 5G

A Samsung anunciou hoje o lançamento do novo Galaxy A90 5G – a mais recente adição à família Galaxy A com tecnologia 5G. O smartphone combina conectividade de última geração com recursos poderosos.

Desempenho

Segundo a marca, o Galaxy A90 5G oferece uma experiência poderosa. Ele vem equipado com a plataforma móvel Snapdragon 855 5G. Ele também conta com recursos avançados de IA.

O modelo tem duas opções de memoria RAM: 6 e 8 GB. O armazenamento interno é de 128 GB com suporte para Slot Micro SD (até 512 GB / 6 GB).

Reprodução

Câmera do A90

O Galaxy A90 5G permite gravar e compartilhar vídeos de qualidade com a câmera de 48 megapixels. Com os recursos avançados da câmera e os recursos de IA, como Super Steady, Scene Optimizer e Flaw Detector, você pode capturar imagens em boa resolução. A câmera frontal de 32 megapixels também possui recursos extras.

Super AMOLED

A tela expansiva FHD + Super AMOLED Infinity-U de 6,7 polegadas do Galaxy A90 5G permite uma experiência cinematográfica. Ele chega ainda com uma bateria de 4.500 mAh e carregamento super rápido de 25W.

Experiência móvel

Pela primeira vez na série Galaxy A, o usuário poderá aprimorar sua experiência móvel geral com o Samsung DeX e o aplicativo Your Phone 2 da Microsoft.

O Galaxy A90 5G estará disponível em duas opções de cores clássicas – preto e branco – a partir de 4 de setembro na Coréia e, posteriormente, se expandirá para outros mercados.

