Quais vitaminas são boas para o cabelo? Saiba o que comer para fortalecê-lo

As vitaminas são nutrientes essenciais para manter a boa saúde do organismo, e a dieta é muito importante para garantir a ingesta necessária diariamente.

Quando o cabelo começa a cair e a se deteriorar, é um sinal de alerta de déficit de vitaminas. Estas são encarregadas de fortalecê-lo e dar brilho para que você se sinta bem.

Vitamina A

Reprodução/ Pixabay

Todas as células necessitam dela para crescer. Isso inclui o cabelo, tecido que apresenta o crescimento mais rápido do corpo humano. Também ajuda as glândulas da pele a produzir uma substância oleosa, conhecida como sebo, que hidrata o coro cabeludo e ajuda a mantê-lo sano.

Batatas, cenouras, abóboras, espinafre e couve enrugada são ricos em betacaroteno, que se converte em vitamina A, explica o portal estrangeiro Health Line.

Vitaminas do complexo B

Uma das mais conhecidas para o crescimento do cabelo é uma vitamina B chamada biotina. Outras vitaminas do complexo B ajudam a criar glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio e nutrientes ao coro cabeludo e folículos capilares.

Estes processos são importantes para o crescimento do cabelo. É possível obtê-las em grãos integrais, amêndoas, carne, peixe, mariscos e verduras verde-escuras.

Vitamina C

Reprodução/ Pixabay

O dano causado pelos radicais livres pode bloquear o crescimento e criar uma aparência envelhecida na cabeleira. A vitamina C é um poderoso antioxidante que ajuda a proteger contra o estresse oxidativo.

Além disso, o corpo necessita de vitamina C para criar o colágeno, uma parte importante da estrutura do cabelo. Morangos, pimentões, brócolis, goiaba e cítricos são boas fontes.

Vitamina E

Similar à anterior, esta também um poderoso antioxidantes que pode prevenir o estresse oxidativo.

“Um estudo, pessoas com perda de cabelo apresentaram um aumento de 34,5% no crescimento depois de suplementar vitamina E durante 8 meses. O grupo placebo teve somente aumento de 0,1%”, diz o portal.

Entre os alimentos com maior quantiade de vitamina E destacam-se as sementes de girassol, amêndoas, espinafre e abacates.