Os signos do zodíaco que sempre são tocados pela solidão

Alguns signos do zodíaco são mais propensos a conviver com a sensação de solidão, que sempre acaba chegando em algum momento. Confira quais são:

Sagitário

Como espírito aventureiro, o sagitariano sabe que nem sempre é possível encontrar companhia no caminho ou que sua expansão de consciência coincida com a dos outros. Sua independência, liberdade e dedicação apaixonada a algumas coisas, faz com que ele precise conhecer o novo, se despedindo ou se distanciando temporariamente dos outros.

Capricórnio

A alma antiga do capricorniano por vezes busca a sabedoria por meio da concentração e desenvolvimento do seu mundo interior. Este signo gosta de passar tempo sozinho e não permite que todos dividam sua realidade mais íntima, o que pode acabar distanciando e criando barreiras ao seu redor, fazendo-o se sentir só de uma forma não apreciada.

Aquário

Apesar de ser dono da energia em grupo que move o mundo, o aquariano leva com ele um sentimento de carência que pode fazê-lo se sentir só. Isso faz com que este signo sempre valorize muito suas amizades, especialmente se elas compreendem sua excentricidade e forma de se sensibilizar sob uma ótica objetiva.

Peixes

Não é difícil que os piscianos se vejam sozinhos em seu mundo sensível, movido por sentimentos que muitas vezes não são compreendidos pela multidão constantemente preocupada com as exigências externas. Este signo possui uma realidade inconsciente imensurável e criativa, podendo se isolar nela por opção ou por não se encaixar.