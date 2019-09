Os signos do zodíaco que manipulam sem você perceber

Infelizmente, muitas pessoas ainda usam a manipulação para conseguir o que querem. Alguns signos, devido a características da sua personalidade, podem te manipular sem que você perceba.

Descubra quais são os signos que manipulam sem fazer alarde:

Libra

O libriano é bondoso, mas também pode usar as pessoas para alcançar seus objetivos. Não importa o quanto eles não demonstrem que estão te manipulando, por dentro defendem seus interesses com unhas e dentes.

Câncer

O lado sensível e emocional deles pode se tornar muito manipulador quando resolvem usar a “piedade” dos outros para conseguir o que quer.

Reprodução / Anigif

Gêmeos

O geminiano pode ser calmo, sociável e esconder seu lado manipulador atrás da cara de gente boa. Como é inteligente, manipula as pessoas para que ele possa fazer o que deseja com elas sem que as mesmas percebam.

Peixes

O pisciano também usa seu lado sensível para manipular. São pessoas realmente complexas e profundas, mas podem atuar de forma bem cruel quando se sentem ameaçadas ou machucadas. Se perceber que pode te manipular, ele vai demonstrar vulnerabilidade para que essa atitude passe despercebida.