Streamers da Nimo TV dão dicas para se sair bem no Free Fire

O título Free Fire, popular game do gênero battle royale, é também um dos principais assuntos entre as transmissões e vídeos da Nimo TV, serviço de streaming líder no mercado da China.

Milhões de pessoas tentam a sorte todos os dias nas acirradas batalhas do battle royale, que segundo pesquisa da Sensor Tower, é o jogo mais baixado do país. Free Fire, porém, é cheio de segredos e nuances que, quando bem explorados, fazem a diferença na hora de conseguir o tão almejado Booyah – ou seja, o título de único sobrevivente ao final da partida.

Com isso em mente, os streamers da Nimo TV, BlackN444 e Bradoock, da equipe LOUD, separaram algumas dicas de ouro para ajudar quem busca melhorar a performance no Free Fire:

1- Saiba onde cair

A partida sempre começa com uma queda em um grande mapa. Mas por onde começar? Para BlackN444, o ideal é cair próximo da cidade ou na própria. "Existe uma quantidade maior de posições onde você pode ficar seguro e planejar alguma estratégia contra o inimigo", comenta o player, que possui mais de 500 mil inscritos em seu canal na Nimo TV.

Bradoock, da equipe LOUD, recomenda cair em local seguro para evitar confrontos logo de início. "A pessoa precisa primeiro aprender a mecânica do jogo, a troca de armas, colocar o gel na mão rápido e outras coisas básicas que vão te ajudar nos confrontos".

2 – Escolha bem suas armas

Para quem está começando no Free Fire, as melhores armas são: M4A1, SCAR, MP40, P90, MP5 e UMP. "É sempre bom dar preferência às armas da esquerda para a direita. Foram escolhidas de acordo com a precisão do disparo e dano, já que jogadores que estão iniciando podem encontrar dificuldades com outras armas mais complexas. Sem contar que são as armas mais fáceis de encontrar no mapa", explica BlackN444.

3 – Saiba economizar recursos

Nem sempre é possível vencer todos os combates e tudo bem ser desta forma. Por isso, é importante saber evitar confrontos e guardar munições que podem te fazer falta num futuro próximo. "Controle sempre os seus recursos e use apenas se necessário. Você nunca sabe quando pode precisar e gastar à toa [em um combate desnecessário] irá te prejudicar", indica Bradoock.

4 – Vá atrás dos loots

O loot, equipamentos e armamentos espalhados pelo mapa – e em pontos de reabastecimento -, deixam as partidas mais equilibradas e emocionantes, já que você nunca sabe ao certo onde estarão. Porém, embora não exista um local exato onde encontrá-los nos mapas, é possível saber ao menos onde se concentram mais. "No mapa Bermuda, os melhores lugares para achar loot são em Sentosa, Observatory e Graveyard. Enquanto isso, no mapa Purgatório, são Brasília, Central, Forge. Estes dois são os melhores mapas para loot mas, por serem áreas muito vastas, é um pouco arriscado", adverte BlackN444.

5 – Leve os veículos em conta

Embora os veículos não sejam um item que você possa pegar e colocar na mochila, essas máquinas podem oferecer vantagens, fornecendo mobilidade e rapidez ao jogador. Porém, antes de embarcar em um veículo, tenha em mente as suas características. “O carro azul e o carro preto são os únicos aconselháveis [de utilizar], pois todos os outros veículos são fáceis de levar dano inimigo. Ou seja: use o veículo para escapar de uma posição ruim em campo ou para avançar em um inimigo com a intenção de chegar mais rápido até ele e entrar em combate.

Com informações da Garena

