Buenos Aires é a cidade mais barata entre os destinos latinos mais buscados pelos brasileiros

Com a oscilação da moeda americana, viajar para destinos vizinhos é uma ótima pedida ainda mais sendo baixa temporada quando os preços tendem a ser mais em conta. Pensando nisso, o buscador de viagens Skyscanner analisou os valores para uma viagem de 7 dias no mês de outubro entre as cinco cidades latino-americanas mais buscadas pelos brasileiros: Buenos Aires, Lima, Montevidéu, San Andres e Santiago.

O levantamento mostra que Buenos Aires – o segundo destino internacional mais buscado entre os brasileiros, perdendo apenas para Lisboa, foi o mais barato da lista. O total da viagem fica em torno de R$ 1.670, incluindo voos diretos, hospedagem em hotel três estrelas e passeios para algumas das atrações da cidade como show de tango e Casa Rosada.

Em segundo lugar ficou Montevideo, no Uruguai, que também registrou um bom custo-benefício com uma viagem internacional, por menos de R$ 2.000 para sete dias. Os outros destinos oscilaram entre R$ 2.200 a R$3.200.

A gerente de marketing e comunicação do Skyscanner, Tahiana Rodrigues, destaca que o viajante que deseja explorar pela primeira vez um destino fora do país pode começar pelos destinos na América Latina. “Além da facilidade no idioma, o câmbio é favorável, o custo é bem menor que outros lugares no exterior e tem a vantagem de poder viajar apenas com o documento de identidade, sem se preocupar com visto de entrada e passaporte”, comenta.

Por outro lado, é preciso ficar atento às temporadas de altas e baixas nos preços. Dezembro lidera como o mês mais caro para a maioria desses destinos latinos. Já maio e outubro são ótimos meses para visitar as cidades.

Para quem deseja conhecer Santiago, é melhor evitar viajar no mês de julho, historicamente 36% mais caro do que o mês mais barato que é outubro. O mesmo vale para Buenos Aires com 30% de aumento, comparado a maio, que é o período mais em conta. Já Lima, viajar em janeiro é 21% mais caro do que em maio. Em Montevideo, dezembro deve ser evitado, pois os preços são 33% maiores do que outubro. E em San Andres, julho é o mais crítico com aumento de 33% comparado a maio. Confira tabela abaixo com todos os custos e já programe a próxima viagem:

Buenos Aires

Passagens aéreas: em torno de R$ 1.041 ida/volta

Hotel: período R$ 353,00

Refeição básica: R$ 25,00 por dia

Atrações: Casa Rosada e Caminito grátis / Espetáculo de tango – em torno de R$104,00

Total aproximado: R$ 1.673,00

Lima

Passagens aéreas: em torno de R$ 1.497,00 ida/volta

Hotel: período R$ 523,00

Refeição básica: R$ 20,00 por dia

Atrações: Plaza Mayor/Malecón de Miraflores/Circuito Mágico da Água- em torno de R$4,70

Total aproximado: R$ 2.164,70

Montevideo

Passagens aéreas: em torno de R$ 1033,00 ida/volta

Hotel: período R$ 601,00

Refeição básica: R$ 45,00 por dia

Atrações: Plaza Independência / Teatro Solís (quartas grátis) / Praias

Total aproximado: R$ 1.949,00

Santiago

Passagens aéreas: em torno de R$ 969,00 ida/volta

Hotel: período R$ 913,00

Refeição básica: R$ 40,00 por dia

Atrações: Plaza de Armas /Palacio La Moneda grátis/visita vinícola – em torno de R$ 168,00

Total aproximado: R$ 2.330,00

San Andres

Passagens aéreas: em torno de R$ 2.162,00 ida/volta

Hotel: período R$ 853,00

Refeição básica: R$ 30,00 por dia

Atrações: Piscinita / West View – em torno de R$ 7,00 cada

Total aproximado: R$ 3.232,00

Com informações do Skyscanner

