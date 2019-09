Epic Games libera nova atualização de conteúdo v10.20 para Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou nesta terça-feira a atualização de conteúdo v10.20 para título Fortnite. Confira detalhes:

BATTLE ROYALE

Armadilha Zapper: "Esse item eletrizante choca inimigos com seu poder e jogadores com sua inovação — ele cria uma armadilha que se anexa aos dois lados de uma superfície".

Ilha Flutuante: "A Ilha Flutuante está de volta e trouxe o Motel com ela. Dois locais do passado retornam de uma só vez".

MODO CRIATIVO

Estrutura Pré-fabricada de Prisão: "Perfeita para jogos de fuga da prisão e mais".

Estrutura Pré-fabricada da Fábrica de Descargas: "Dê vida às suas ideias mais privadas".

A Atualização de Conteúdo do v10.20 chega amanhã, 3 de setembro, às 9h no horário de Brasília e 13h no horário de Lisboa.

Veja as novidades eletrizantes nas Notas de Atualização de amanhã!

Não será necessário fechar os servidores.

— Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) September 2, 2019