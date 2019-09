Astronauta da NASA capta impressionantes imagens do furacão Dorian desde o espaço

Uma astronauta da National Aeronautics and Space Administration (NASA) captou impressionantes imagens do furacão Dorian desde o espaço.

Rebaixada à categoria 2, a tempestade se move lentamente para o litoral da Flórida, mas ainda castiga as Bahamas.

Os registros foram feitos pela americana Christina H Koch. Ela está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI). O laboratório encontra-se em uma órbita baixa de 408 x 418 km.

A sequência de imagens foi compartilhada pela profissional nesta segunda-feira no Twitter. Confira o material assustador:

#HurricaneDorian as seen from @Space_Station earlier today. Hoping everyone in its path stays safe. pic.twitter.com/6vejLDPJHF

— Christina H Koch (@Astro_Christina) September 2, 2019