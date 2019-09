Vitamina de banana e gengibre para emagrecer; confira a receita que tem poder anti-inflamatório

A gordura abdominal é a mais difícil de eliminar. Mesmo que muitas dietas possam ser efetivas para reduzir medidas, é comum que o abdômen permaneça proeminente.

É por isso que é necessário acompanhar a alimentação com exercícios regulares e uma dieta balanceada com auxílio de um nutricionista. No entanto, existem algumas preparações que podem ajudar a potencializar os resultados.

Estudos publicados pelo Department of Endocrynology and Diabetes indicam que apesar de doce a banana reduz os níveis de açúcar no sangue, tornando-se numa ótima recomendação para os diabéticos.

Já o gengibre é um excelente eliminador de gorduras, além de ser um poderoso anti-inflamatório.

Confira a receita da vitamina de banana e gengibre para emagrecer

Ingredientes

Uma banana madura

Duas colheres de sopa de gengibre ralado

250 ml de leite (pode ser de lactose, soja, coco, amêndoas)

Preparação: leve tudo ao liquidificador e bata até adquirir consistência. Beba todas as manhas antes do café.