Samsung apresenta Galaxy Note10 e Note10+ no Brasil

A nova geração da linha Galaxy Note já está no Brasil. A sul-coreana Samsung anunciou, nesta segunda-feira (2), a chegada dos smartphones premium Note10 e o Note10+. De acordo com comunicado da empresa, eles são inspirados em uma geração que transita sem dificuldade entre o trabalho e a vida pessoal. Confira detalhes:

Design premium, experiência imersiva

Pela primeira vez o Galaxy Note vem em dois tamanhos. O Note10 apresenta a série aos usuários que querem o poder da S Pen em uma forma compacta, trazendo um display de 6,3 polegadas. O Galaxy Note10+, por sua vez, apresenta a maior tela Note até agora, com Display Cinematográfico Infinito de 6,8 polegadas.

Reprodução

O aparelho traz a Tela Dinâmica AMOLED. Com a certificação HDR10+ e o Dynamic Tone Mapping (Mapeamento Dinâmico de Tom), as fotos e os vídeos têm cores mais vivas do que nos smartphones anteriores.

Funções e recursos

O aparelho traz novas tecnologias, recursos aprimorados e integração poderosa. Com uma versão reprojetada da S Pen, há possibilidade de fazer anotações, converter instantaneamente a escrita à mão para texto digital no Samsung Notes e exportar para uma variedade de formatos, incluindo documento do Microsoft Word. Também é possível personalizar as anotações diminuindo, aumentando ou mudando a cor do texto.

O recurso Samsung DeX, agora compatível com PC e Mac, por sua vez, torna mais fácil o trânsito entre smartphone e computador. Com uma conexão USB simples e compatível, os usuários podem arrastar e soltar arquivos entre dispositivos.

Câmera

O vídeo com Foco Dinâmico faz ajustes de profundidade de campo para desfocar o fundo da foto e focar no tema principal. O Zoom de áudio permite amplificar o som que está sendo captado na mesma direção em que é aplicado o zoom no vídeo, reduzindo o ruído de fundo. E, para remover os solavancos e trepidações que normalmente borram as fotos em movimento, o superestabilizador, novo e otimizado, consolida as filmagens. O recurso agora está disponível no modo Hyperlapse, a fim de tornar estáveis vídeos com lapso de tempo.

Depois de gravar o vídeo, o modelo permite edição no próprio aparelho. O editor de vídeo pode ser usado com a S Pen, assim, em vez de ter que tocar o telefone para selecionar ou editar um vídeo, os usuários podem escolher o ponto exato do corte.

O Galaxy Note10 também reúne recursos de ponta de realidade aumentada e 3D na câmera. Com o Scanner 3D, inédito na série Note, a câmera de profundidade do Galaxy Note10+ pode fazer a varredura de um objeto e transformá-lo em uma renderização 3D móvel. Confira as especificações da câmera:

Traseira: câmera tripla (Note10) Ultra Wide: 16 MP F2.2 (123°) Principal: 12MP 2PD AF F1.5 / F2.4 OIS (77°) Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

Traseira: câmera Quad (Note10+) Ultra Wide: 16 MP F2.2 (123°) Principal: 12MP 2PD AF F1.5 / F2.4 OIS (77 °) Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°) Câmera de profundidade (TOF): VGA



Desempenho

Segundo a empresa, a bateria do Galaxy Note10+ dura o dia todo, com a utilização do carregador de 45W (vendido separadamente).

Já a tecnologia Wireless PowerShare disponibiliza o carregamento sem fio, bastando aproximar o dispositivo a outro aparelho habilitado para QI.

O Galaxy Note10 também está no coração do ecossistema Galaxy, um conjunto de produtos e serviços premium que oferecem experiências para ajudar a tornar a vida dos usuários mais ágil e conectada.

Pré-venda do Galaxy Note10 no Brasil

Os dois estarão disponíveis nos modelos Aura Glow, Branco e Preto. A pré-venda será entre os dias 03 e 19 de setembro, enquanto a venda oficial começa no próximo dia 20. Entre os dias 03/09 e 22/10, quem comprar um e se cadastrar no site Samsung Para Você ganhará um Galaxy Watch Active e um carregador sem fio duplo. Cores dos produtos no Brasil e preço sugerido:

Note10 – Aura Glow, Preto – 8GB + 256GB – R$ 5.299

Note10+ – Aura Glow, Preto – 12GB + 256GB – R$ 5.999

Note10+ – Branco – 12GB + 512GB – R$ 6.799

Com informações da Samsung

