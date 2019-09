Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco na primeira semana de setembro

A primeira semana de setembro chegou, mas já pode surpreender todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Áries

Semana para analisar uma mudança radical em sua vida, precisamente em sua personalidade, para deixar de ser tão controlador especialmente em assuntos de amor. Nesta semana, um novo projeto de trabalho será finalizado.

Não compre coisas desnecessárias, lembre-se de que é melhor economizar para o futuro. Você terá mensagens ou intuições que deve compartilhar com as pessoas ao seu redor. Na terça-feira, se proteja das energias negativas e da inveja dos outros.

Nunca esqueça que seu signo é generoso. Você tem sorte com os números 14 e 23. Os solteiros terão uma surpresa amorosa que lhes dará alegria. Você recebe um prêmio ou reconhecimento econômico em seu trabalho, apenas tente não se exibir para não gerar inveja.

Touro

Você estará preocupado com pagamentos e assuntos econômicos. Se planeje e administre melhor seu dinheiro superar as adversidades em sua vida econômica. É hora de se abrir para amar. Você terá muita compatibilidade e atração pelos signos de Escorpião, Capricórnio ou Peixes.

Você faz uma viagem ou decide mudar de cidade para encontrar uma nova direção de vida. Consulte um médico para um exame completo. Um animal de estimação pode chegar a sua vida.

Você saberá sobre uma gravidez na família ou amigos que trará felicidade. Você decide voltar a estudar. Seus números da sorte são 00, 17 e 88.

Gêmeos

Você se sentirá nostálgico por pessoas que não estão mais em sua vida. Lembre-se de que seu signo luta para se livrar do passado, mas é hora de começar a fechar círculos e avançar para uma nova vida.

Tente continuar se preparando com cursos ou especializações para melhorar sua vida profissional. Você saberá que um ex vai se casar, mas não deixe que isso o afete. Mantenha a saúde em dia para ter mais animo e bom humor.

Uma viagem com amigos pode ser planejada. Os casados ​​terão algumas dificuldades com o parceiro, portanto devem conversar muito bem sobre todos os problemas para resolvê-los. Seus números da sorte são 06 e 55.

Câncer

Você terá muita sorte e mudanças positivas em sua vida, pois este é um momento de transformação de todas as energias e isso o ajudará a crescer profissionalmente.

Livre-se de más amizades e amores que apenas estão com você por interesse econômico; lembre-se de colocar ordem em sua vida pessoal. Um parente está procurando por você para convidá-lo para uma festa.

Você recebe dinheiro de um bônus ou compensação. Evite o drama em seu relacionamento amoroso. Você trabalha bem no seu próprio negócio. Você terá sorte com os números 09 e 33.

Invista mais tempos nas pessoa que ama sempre e não apenas quando precisa ajudá-los ou quando eles pedem.

Leão

Uma proposta de trabalho atraente chegará até você e o ajudará a crescer economicamente. Tente trabalhar seu lado ciumento para que o relacionamento amoroso que o faz feliz não termine.

Você terá sorte com os números 08, 32 e 56; combinando-os com a sua data de nascimento. É preciso ter mais sensibilidade com sua família e as pessoas que amam você, evitando ofende-las sem razão, já que elas podem se afastar.

Para os leoninos solteiros, um amor proibido – como o interesse em alguém comprometido – pode aparecer. A convivência no trabalho e outros ambientes pode fazer surgir climas românticos, mas a pior coisa que seu signo pode fazer é se envolver com pessoas que não estão disponíveis.

Virgem

Boas notícias surgirão em sua vida profissional. Seu aniversário está próximo e isso atrairá sorte no sentido econômico.

Viagens por motivos familiares podem surgir. Você é muito carinhoso e isso permite que você sempre tenha um parceiro estável em sua vida, apenas tente se divertir mais e não fique com ciúmes.

É preciso aprender a administrar melhor seu tempo entre a família, os amigos e o parceiro. Você terá sorte com os números 15 e 23.

Libra

Dias de transformação estão chegando a sua vida e você decide pôr um fim às amizades ou um relacionamento amoroso que não o leva a lugar algum.

Considere que seu signo tende a idealizar seu parceiro e, quando você percebe como é realmente, sofre. Portanto, veja o que realmente é confiável ou se esse amor é sincero.

Você recebe boas notícias de um membro da família e saberá sobre uma gravidez. Evite contar suas intimidades aos colegas de trabalho.

É hora de criar um projeto de trabalho mais pessoal. Seus números são 04, 38 e 71, adicione sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Escorpião

Você deve organizar suas ideias e começar a ver o que deseja para o seu futuro. Lembre-se de que você é um dos signos mais ambiciosos do zodíaco e isso faz com que sempre procure ser o melhor e o líder em tudo.

Você pode não se sentir confortável em seu local de trabalho, mas evite sair de lá até ter outra escolha firme. Neste meio tempo, acalme seus impulsos e pense bem. Seus números da sorte são 05 e 21. Cuidado com roubos ou perdas na rua.

É hora de formalizar seu relacionamento, tente não sabotar a si mesmo e se deixar amar. Cuidado com as despesas imprevistas e sempre tente economizar. Um membro da família anuncia um casamento.

Sagitário

Cuidado com o que fala com seus colegas de trabalho ou estudo, porque podem surgir muitas fofocas; portanto, tente ficar de fora dessas situações.

Você decide iniciar um negócio que o ajudará a melhorar financeiramente. Continue com boa alimentação e exercício para ter uma melhor saúde.

Em 3 de setembro, os solteiros podem atrair um verdadeiro amor. Tente ter os pensamentos positivos para que as boas energias fluam ao seu redor. Um amor pde Áries ou Libra sai do seu lado. Seus números da sorte são 34 e 50.

Capricórnio

Semana para estar muito atento às mudanças pessoais que vêm. Lembre-se de que este é seu momento de ser o melhor. Você recebe reconhecimento no trabalho.

Um amigo ou pessoa mais velha pode se apaixonar por você, portanto, tente colocar seus sentimentos em ordem e ser sincero com a outra pessoa. Não seja tão intenso com o que os outros pensam de você e se importe menos.

Na terça-feira seja positivo para que as boas energias se intensifiquem ao seu redor. Você recebe apoio de um membro da família para iniciar um negócio. Prefira gastar dinheiro com a sua aparência e outras coisas mais importantes do que com vícios.

Você terá sorte com os números 34, 50 e 79. Não brigue com seus pais, tente entender que eles só querem vê-lo feliz.

Aquário

Você deve ter todas as boas ações possíveis. Este é o momento de conseguir trabalhar em equipe e se sair bem em mudanças de projetos. Você saberá que alguém vem de fora para visitá-lo.

Cuide do seu dinheiro para poder fazer investimentos responsáveis. Repense sobre o valor que as pessoas têm dado a você. Não seja tão exigente consigo mesmo, lembre-se de que você pode errar e aprender com os erros.

Cuide de problemas pulmonares e tente deixar de lado o cigarro. Você pode receber dinheiro extra. Não brigue mais com seus colegas de trabalho, lembre-se de que seu signo atrai inveja quando se destaca e deve se proteger disso. Seus números da sorte são 07, 15 e 32.

Peixes

Deixe os medos de lado e enfrente todos os seus desafios. Em 3 de setembro, pergunte a si mesmo o que precisa, ouça seu coração e pense positivo; a lei da atração o ajudará.

Uma dívida do passado deve ser paga. Cuide das suas despesas. Não seja mais tão dramático e não sofra por algo que não aconteceu, aprenda a viver tudo no seu tempo e seja feliz.

Você se lembra de uma pessoa muito especial em sua vida que já não está ao seu lado. Você terá dúvidas sobre o seu emprego atual e isso o deixará um pouco pensativo, lembre-se de que as vezes devemos refletir e buscar novas oportunidades.

Evite participar de cursos de cura ou ciências ocultas, porque você não saberá como lidar com essas energias. Seus números da sorte são 09, 21 e 44. Um amor do passado deseja sua volta; reveja a situação e se ficar convencido de que isto será positivo, tente novamente.