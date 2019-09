Estas são as duas próximas novidades que serão liberadas pelo aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em novas funções. Pelo menos duas novidades devem ser liberadas em breve para os usuários. Confira:

Versão para iPad

Anunciada anteriormente, a versão do app para iPad ainda está desenvolvimento, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

No entanto, segundo o site, ela só deve ser liberada após o app finalizar a produção de outro recurso. Contudo, isso deve ocorrer ainda este ano.

Vários dispositivos

Ainda segundo o portal, a plataforma também trabalha na possibilidade de acessar a mesma conta do WhatsApp em vários dispositivos.

Atualmente, isso não é possível no aplicativo. Apesar das informações, ainda não está claro como tudo deve funcionar. Confira:

WhatsApp for iPad? Probably released when WhatsApp will terminate to work on the possibility to access to the same WhatsApp account on several devices. 😀 https://t.co/OhH73R7cKb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 22, 2019