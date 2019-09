Garena faz alerta para usuários do game Free Fire: 'tolerância zero'

View this post on Instagram

Fala Sobrevivente, Estag aqui pra falar sobre um assunto sério da nossa comunidade – HACKS. Em primeiro lugar gostaria de agradecer todas as postagens de feedback que vocês tem nos dado aqui pelo Facebook, Instragram, e até mesmo através dos nossos influenciadores. As denúncias de vocês nos ajudam a identificar o problema! Além disso, a paixão de vocês pra que Free Fire seja um jogo competitivo, divertido, e acima de tudo justo para todos, é algo que nós levamos muito a sério. Garanto que a chefia colocou nossos melhores desenvolvedores em cima do problema, mas também queria lembrar que o pessoal que resolve esse tipo de problema do jogo é bem diferente do pessoal que faz outras coisas que envolvem o jogo também. (Esse é o lembrete do Estag que também está aprendendo sobre como a empresa funciona XD) Reforçando que nossa tolerância hacks é de tolerância zero. Jogadores pego usando qualquer tipo de programa ilícito terão sua conta suspensa permanentemente, independente de qualquer outra coisa. Que fique o lembrete que de que o crime não compensa! Por último, nossa comunidade é animal! Temos muito orgulho do que o Free Fire tá construindo aqui no Brasil! Assim como nossa parte enquanto empresa é resolver o problema, queria pedir ajuda de vocês, jogadores de Free Fire, de lembrar os amiguinhos que usar esse tipo de programa não é divertido, não é legal, e acaba atrapalhando a experiência de vários outros jogadores como eu e você. Um abraço do Estagiário!