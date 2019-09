Os signos do zodíaco impossíveis de ganhar em uma discussão

Discutir nunca é algo legal, mas perder em uma discussão pode ser ainda pior. Nessa briga de argumentos, algumas pessoas costumam ser melhores que outras.

Veja quais são os quatro signos do zodíaco que sempre vencem as discussões:

Touro

Este signo gosta de desafiar. Ele se apega às suas crenças e tende a convencer as pessoas com a sua maneira de pensar, forçando a barra muitas vezes. Quando coloca esses defeitos de lado e finalmente ouve os outros, é capaz de usar diferentes perspectivas a seu favor para obter soluções.

Leão

Fica com raiva facilmente por conta da sua sensibilidade, mas também odeia quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que eles querem. A discussão pode ser mais complicada, porque eles levam tudo para o lado pessoal e defendem com unhas e dentes sua argumentação.

Reprodução / Make A Gif

Capricórnio

Tende a discutir achando que são mais sábios e mais experientes do mundo. Por isso, eles elaboram várias “teses” sobre os erros do outro e acabam se isentando da culpa.

Libra

Quando se trata de argumentar, Libra é o primeiro a levantar a voz. Ele não consegue viver sem discutir sobre aquilo que está incomodando, o problema é que ele sempre entra em uma competição de seus argumentos – que muitas vezes são insensíveis. A discussão com este signo é quase um julgamento.