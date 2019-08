O que significa notificação de troca de código de segurança no WhatsApp?

A notificação de troca de código de segurança no WhatsApp é algo muito comum no aplicativo de mensagens. No entanto, você sabe o que significa esta modificação? No portal da plataforma, o app explica detalhes do importante recurso de segurança.

Segundo o WhatsApp, cada uma de suas conversas no app possui seu próprio código de segurança para confirmar que todas as suas chamadas e mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Ele pode ser encontrado na tela de dados do contato, formato QR, ou uma sequência de 60 dígitos.

Cada código gerado é único para cada conversa e pode ser compartilhado entre os participantes para confirmar que as mensagens enviadas são criptografada de ponta a ponta.

"O código de segurança é só uma versão visível de uma chave especial compartilhada entre você e o contato com quem estiver conversando", explica.

De vez em quando, o código de segurança usado na criptografia de ponta a ponta poderá mudar. "Se isso acontecer, é provavelmente porque o você ou seu contato reinstalaram o WhatsApp ou trocaram de aparelho", explicou. Para receber notificações quando o código de segurança mudar:

Abra o app e toque em Configurar.

Toque em Conta > Segurança.

Nesta tela, você poderá ativar as notificações ao tocar na opção Mostrar notificações de segurança.

O app também alerta: "Suas chamadas e mensagens são criptografadas de ponta a ponta independente dessa configuração".

REUTERS/Dado Ruvic

