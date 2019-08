Da eficiência à confusão: as previsões astrológicas de 2 a 9 de setembro de 2019

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas coletivas para 2 a 9 de setembro de 2019. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados, no Horóscopo Personare.

Nesta semana, o céu começa a ter forte influência de Netuno, efeito que se estende até 18/9. No seu pior, Netuno confunde e gera hipersensibilidade. No melhor, abre o canal da empatia. Algumas vezes é justamente isso que nos torna mais humanos. É a energia de Netuno que ajuda no perdão e na relativização.

Sol e Marte estão em Virgem e fazem bom aspecto com Saturno, favorecendo atitudes do tipo “mãos à obra”. Há energia de sobra para realizar e focar nos detalhes, com alto poder de decisão. Porém, a partir de quarta-feira (5), a objetividade pode ser um tanto prejudicada, pois Mercúrio, o planeta da mente, quadra Júpiter e se opõe a Netuno, podendo surgir desde atrasos e problemas no cotidiano e em sistemas até engodos e notícias falsas. Atenção redobrada, especialmente se algo empolgar.

Cheque fatos e referências, uma vez que a mentira pode ser bem forjada e persuasiva, com alto poder de fala para agradar. Uma das áreas em que isto tende a ser mais crítico e requerer mais cuidado é a de investimentos, pois Vênus participa da mesma configuração. Até mesmo contatos e relacionamentos vão precisar de crivo maior. Solteiros que tiverem conhecido alguém vão precisar ficar atentos para não se enganarem com expectativas.

No final de semana, Vênus faz trígono com Plutão, aproximando e aprofundando vínculos. O Sol começa uma oposição com Netuno, o que traz a hipersensibilidade explicada no primeiro parágrafo, que às vezes vem também em forma de virose, e/ou um pouco de fantasias, preguiça ou necessidade de distração.

Previsões astrológicas apontam energia e eficiência até quarta-feira

Ao longo desta semana, o Sol conjunto a Marte em Virgem e em bom aspecto com Saturno garante eficiência e capacidade de trabalho. O destaque de Virgem no Céu traz atenção às minúcias, em um momento também de maior exigência e de capacidade de se organizar para atingir objetivos. Sol/Marte propiciam sobra de energia e convidam à ação. Aproveite!

Quarta-feira em diante: nebulosidade e chance de atrasos em assuntos do cotidiano

A partir de quarta-feira (4), Mercúrio quadra Júpiter, o que pode levar a maior empolgação, e até ao surgimento de um lado “dono da verdade”, bem como dificuldade em fazer julgamentos precisos, como se fosse difícil analisar o quadro todo. Na quinta-feira (5), Mercúrio se opõe a Netuno e, com isso, a mente pode ficar mais confusa e/ou distraída. Se precisar lidar com detalhes e/ou papéis, será preciso o dobro de atenção para não se confundir ou deixar perder de vista algo importante. Mercúrio/Netuno também pode trazer falhas e lentidão em sistemas, trânsito e coisas que participam do nosso cotidiano. Há mais chance de boatos, mentiras, enganos e informações confusas e desencontradas circularem por estes dias.

Além disso, também na quinta-feira, começa uma quadratura do Sol/Marte com Júpiter, o que pode levar a superestimar algo ou ficarmos mais exagerados. Assim, é possível que haja um misto de muita autoconfiança, mas enganos, como alguém que tem confiança sobre estar certo em relação a algo, mas, na verdade, está equivocado. Por causa desta “neblina”, pode ser mais difícil travar diálogos em que seja necessário chegar a uma verdade objetiva.

Mais sensíveis e emotivos nas relações, indicam previsões astrológicas

Até sexta-feira (6), Vênus se opõe a Netuno e quadra Júpiter, o que pode trazer maior carência para relacionamentos, e, ao mesmo tempo, parâmetros mais inflacionados. Podem emergir sentimentos de vulnerabilidade, nostalgia e também ser mais fácil se decepcionar. Quem iniciar contatos afetivos ou até mesmo de amizades ou negócios, deve ficar mais atento, pois é possível que a expectativa não corresponda à realidade. O outro pode não ser o que se acha que parece. Aliás, administrar expectativas pode ser importante por estes dias, pois pode ser que um determinado evento não corresponda ao que se esperava ou, ainda, um encontro social pode ser desmarcado por motivo de força maior, como uma virose.

O dinheiro, regido por Vênus, tende a se diluir mais, com gastos mais altos do que o que foi planejado. Como podem ser feitas compras equivocadas, aconselha-se a evitar investimentos de maior porte nesta semana. Também os procedimentos estéticos mais invasivos, como cirurgias, estão sob risco não atingirem os resultados almejados, seja por esperanças ou promessas equivocadas, ou por outro motivo.

Fim de semana: laços mais profundos e maior sensibilidade

A partir de quarta-feira (4), Vênus em boa sinergia com Plutão pode aprofundar alguns vínculos, sendo que talvez vá ser mais sentido no final de semana. Relações engatadas no final de semana podem ser mais profundas do que a princípio se vislumbrou e o contato com pessoas próximas pode ser ter mais positivo e transformador.

No final de semana, começa também a oposição do Sol com Netuno. É um aspecto que pode fazer a vitalidade cair, por isto é preciso atentar mais com a imunidade em setembro. Podemos ficar mais desfocados e/ou com preguiça. Mas o outro lado de Netuno (shows, espetáculos, cinema) pode ser muito convidativo. Vícios, porém, tendem a ficar mais intensos, sendo que quem está tentando se afastar de algo negativo – seja uma substância ou até um relacionamento que faz mal – vai precisar do dobro de força de vontade.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]