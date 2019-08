Conheça a receita de Petit Gâteau do chef Erick Jacquin

Veja a receita do famoso Petit gâteau do chef Erick Jacquin no programa Melhor da Tarde, da Band.

Ingredientes

5 ovos inteiros

5 gemas

170g de açúcar

100g de farinha de trigo

250g de chocolate meio amargo

250g de manteiga sem sal

Modo de preparo

1. Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria.

2. Em uma batedeira, bata as gemas, os ovos inteiros, o açúcar e depois junte a farinha peneirada.

3. Unte com manteiga sem sal quatro pequenas fôrmas redondas antiaderentes de 6 cm de diâmetro e reserve em uma assadeira em lugar fresco.

4. Adicione o chocolate derretido à mistura das gemas até obter uma massa homogênea.

5. Coloque a massa nas fôrmas e asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 4 minutos. Forno máximo – assim que estiver com a superfície assada.

6. Desenforme e polvilhe açúcar de confeiteiro. Sirva com uma bola de sorvete de creme.

7. Decore com hortelã.

OBS: Se a massa estiver na geladeira, tirar 40 minutos antes para que esteja na temperatura adequada para ir ao forno. Untar somente com manteiga as forminhas. Nunca deixe a massa já na forminha na geladeira. Dificulta na hora de desenformar. Tempo de validade na geladeira crua = 5 dias. O tamanho da forma é fundamental para que o petit gâteau esteja assado por fora e por dentro esteja fluido.

Tempo de preparo

15 minutos