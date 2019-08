Vitaminas de gengibre e cânhamo é rico em protéinas e ajuda a emagrecer

Cânhamo é o nome industrial que as sementes de maconha recebem. Elas são ricas em proteínas, contendo cerca de 31g do nutriente em 100g do produto. As quantidades de ferro e cálcio são expressivas também. Caso seja difícil encontra-las, pode ser feita a substituição pela linhaça.

Além disso, a presença de gengibre, suco de limão, mel e água de coco se mostra um combinação interessante de nutrientes que aplicam eletrólitos importantes e combatem a inflamação.

Lembre-se de consultar um nutricionista para elaborar um plano que atenda a seus objetivos e para que você possa atingi-los mais rapidamente.

Confira a bebida que ajuda a emagrecer e pode ser usada como pós-treino.

Ingredientes

Duas xícaras de espinafre

Uma maçã cortada em pedaços

Uma xícara de água de coco

Um quarto de suco de limão fresco

Três colheres de chá de gengibre ralado

Uma xícara de sopa de mel

Gelo a gosto

Duas colheres de soba de sementes de cânhamo ou linhaça

Preparação: junte todos os ingredientes no liquidificador e bata tudo até chegar a uma consistência homogênea.