A primeira reação de cada signo ao ver que o ex seguiu em frente

Após um término é natural que as pessoas sigam em frente com suas vidas amorosas. No entanto, a primeira reação de cada signo pode não ser boa. Confira:

Áries

O ariano prefere não ver a pessoa seguindo em frente, preferindo apagar a pessoa da sua vida e das redes sociais.

Touro

O taurino vive espionando a vida do ex nas redes sociais. Ele pesquisa tudo sobre os novos pretendentes dele e faz comparações.

Gêmeos

Você pode manter uma relação de amizade e até se fazer notado por meio das curtidas nas redes sociais. Talvez você não se importe da pessoa seguir em frente ou esconda que se importa.

Câncer

Você fica feliz pela pessoa seguir em frente se já não existe sentimento, mas se ainda existe é bem possível que se sinta mal.

Leão

Você fará comparações e provará que é melhor que a nova pessoa do seu ex.

Virgem

Você sentirá ciúmes e pode dar indiretas ou mostrar que está seguindo em frente melhor do que o outro.

Libra

Você pode ser bastante desapegado e até se preocupar com a outra pessoa que está iniciando com o seu ex se ele não for alguém confiável.

Escorpião

Você fará os outros saberem que superou totalmente o relacionamento está se divertindo mais do que nunca.

Sagitário

Você irá movimentar ainda mais a vida de solteiro.

Capricórnio

Você pode cortar o contato ou mantê-lo de forma discreta, esperando sempre que a outra pessoa venha atrás de você em algum momento.

Aquário

Você pode se sentir para baixo e prefere ignorar o assunto.

Peixes

Você deve se sentir sensibilizado e nostálgico, mas irá guardar o que sente para si.