Horóscopo mensal: As previsões de setembro para cada signo do zodíaco

Estamos prestes a entrar em setembro com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Setembro será um mês de mudanças radicais em sua vida, portanto, não se deixe vencer por nenhuma adversidade e continue tendo boas atitudes para crescer em todos os aspectos.

Você esquecerá alguns ressentimentos que guardou por muito tempo e fará uma viagem por questões de trabalho. Um dinheiro inesperado pode chegar, tente guardá-lo para o futuro. Um novo amor pode vir para a sua vida e fará com que você se sinta animado.

Lembre-se de que é hora pensar na possibilidade de um relacionamento mais sério. Você terá sorte com os números 03 e 27. Use mais laranja para atrair abundância. Tenha discrição em seu local de trabalho para não se envolver nas fofocas de outras pessoas.

Touro

Netuno governará seu signo ao longo de setembro, o que o ajudará a crescer profissional ou academicamente. Portanto, se você iniciar os estudos novamente, estará no melhor momento.

Você vai se sair muito bem economicamente, basta controlar o impulso de gastar em coisas desnecessárias e pensar melhor em economizar para fazer uma viagem. É hora de pensar na saúde e ter hábitos melhores.

Um evento pode trazer a oportunidade de conhecer contatos importantes para a sua vida profissional. Evite ao máximo os confrontos desnecessários no trabalho. Seus números da sorte são 02 e 11 e sua cor é verde.

Gêmeos

Você renovará as energias durante o mês de setembro e será um bom momento para crescer economicamente. Por isso, fique muito atento para não perder nenhuma oportunidade.

Revise tudo o que assinar, pois estará muito propenso a ter problemas legais. Você saberá de uma gravidez na família. Seus números da sorte serão 04 e 25. Use roupas amarelas pelo menos uma vez por semana para atrair abundância.

Você tem que aprender a se controlar com os desejos para não cometer exageros. Tente ter uma rotina mais equilibrada e saudável. Você decide remodelar sua casa.

Os solteiros podem ter alguns problemas para encontrar o amor, mas não devem se desesperar; lembre-se de que tudo chega na hora certa.

Câncer

Momento de muita sorte no trabalho, mas você também estará cercado de inveja. Portanto, tente ser mais discreto com suas realizações para não atrair energias negativas.

Pense em investir em mais estabilidade; adquirir um patrimônio será importante. Você conhecerá pessoas muito compatíveis em assuntos de amor. Cuide de problemas intestinais ou renais e não hesite em procurar um médico para um tratamento.

Você faz uma mudança radical de visual. Seus números da sorte são 03 e 44. Sua cor será o vermelho. Use seus dias de sorte especialmente para resolver qualquer conflito que tiver. Novas oportunidades de emprego ou projetos em seu próprio negócio chegarão até você.

Leão

Júpiter será o planeta que governará seu signo, o que significa que muitas surpresas agradáveis ​​virão até você. Você recebe dinheiro extra por comissões ou pagamentos em atraso. É uma hora boa para pensar em continuar estudando.

Você faz algo significativo em seu visual ou decide expressar ainda mais sua personalidade. Lembre-se de que seu signo é um dos mais originais do zodíaco e sempre procura uma maneira de chamar a atenção.

Este é uma fase que pode favorecer a mudança de emprego, basta analisar bem todas as suas opções e tomar a melhor decisão. Tenha cuidado com suas finanças e compras excessivas para não gastar muito.

No amor, o fim de um relacionamento pode chegar, mas não desanime! Lembre-se de que coisas melhores virão. Você visitará um parente doente e lhe dará apoio. Seus números serão 01 e 77. Use mais branco.

Virgem

Transformações radicais podem acontecer, por isso é preciso estar preparado para grandes surpresas. Você começa a planejar seus próprios negócios; lembre-se de ser muito discreto para evitar energias negativas ou inveja.

Você deve controlar seus impulsos de ciúme e raiva com seu parceiro, especialmente em épocas de energias negativas para os relacionamentos amorosos. Seja sempre cauteloso ao lidar com problemas no relacionamento.

Uma viagem pode ser planejada ou surgir por meio de convite. Você terá sorte com os números 02 e 28. Use mais azul para atrair a fortuna. Você recebe muitos presentes que não esperava, inclusive de um novo amor.

Libra

Neste nono mês do ano, você terá a oportunidade de conhecer muitas pessoas que trarão energias positivas à sua vida e novas propostas de trabalho para crescer em questões econômicas.

Você decide formalizar seu relacionamento e sente que passa pelo momento ideal para começar uma família. Seus números da sorte serão 05 e 29 e sua cor é o amarelo; portanto, use-o o máximo que puder.

Tenha cuidado com os cartões de crédito, lembre-se de que você pode se tornar muito impulsivo em gastos. Em seus melhores dias você será cercado por energias positivas para realizar tudo o que tem em mente.

Seu ponto fraco será o quadril ou os ossos, por isso tome cuidado para evitar quedas. Você recebe um convite para um casamento.

Escorpião

Você terá as oportunidades para crescer profissionalmente, apenas controle seus impulsos quando sentir que o trabalho está sobrecarregando você.

Serão dias muito apaixonados, mas neste mês o amor ainda não chegará à sua vida. Seus números da sorte são 08 e 12 e suas cores são azul e vermelho.

Tenha cuidado com fraudes e tente ler tudo o que você for assinar. Você saberá sobre a doença de um parente e precisará dar apoio. Viagens por motivos de trabalho devem acontecer. Um animal de estimação pode chegar à sua vida. Não desista do exercício e de ser mais saudável.

Sagitário

Neste nono mês, você terá a oportunidade de encontrar um emprego melhor. Aproveite sua criatividade. Aprender uma nova atividade para se expressar, como fotografia ou pintura, pode trazer grandes resultados este mês.

Você terá festas e dias agitados, apenas evite os vícios para que eles não afetem sua saúde. Os solteiros terão muita sorte no amor, especialmente com os signos de Áries, Leão e Aquário.

Você estará propenso a acidentes durante todo o mês, por isso tome cuidado nas ruas, principalmente se estiver dirigindo. Você terá sorte com os números 13 e 25. Tente usar mais amarelo ou laranja para atrair fortuna para sua vida. Use seus melhores dias do mês especialmente para questões de trabalho.

Capricórnio

Setembro será um mês de muitas energias e você terá uma maior dificuldade para entender o que tem em mente, por isso seja mais aplicado no trabalho. Seus números da sorte são 04 e 30. Vai demorar um mês para se reinventar em questões de visual.

O preto e o roxo atraem sorte. Você realmente gosta de se divertir e irá a muitas festas em setembro, mas deve controlar os excessos.

Uma viagem por motivos de trabalho pode chegar. Você está procurando um amor do passado e pode desejar voltar, mas analise muito bem a situação antes de tomar uma decisão e peça conselhos aos seus melhores amigos para não cometer um erro.

Aquário

Este nono mês trará muito crescimento para o seu signo. É hora de avançar em sua independência e começar a construir seu próprio futuro.

A sorte está em alta, principalmente com os números 18 e 21. Use roupas de cores claras ou branco e verde para atrair fortuna. Seu signo tem uma personalidade muito forte e isso faz com que você tenha dificuldades na vida; tente moderar a si mesmo, sem deixar de ser fiel às suas decisões.

Não deixe seus problemas para mais tarde, é melhor resolvê-los assim que surgirem. Um novo amor do signo de Áries ou Virgem pode ser muito compatível. Não prometa o que você não irá cumprir, pois isso fará com que as pessoas percam a confiança em você.

Peixes

Qualquer projeto que você tenha poderá ser realizado sem problemas. Este mês será cheio de surpresas agradáveis ​​no amor. Você estará em muito contato com sua energia espiritual; portanto, não hesite em pensar positivo e mentalizar tudo o que deseja.

Você deve escolher bem seus amigos e não se deixar levar apenas porque são simpáticos. Momento para fazer alterações em sua casa ou comprar móveis; isso ajudará a renovar sua energia.

Seus números serão 08 e 99 e suas cores da sorte são azul claro e vermelho. Evite emprestar seu dinheiro se tiver dúvidas. Alguém em seu trabalho está se apaixonando por você; se você não sente o mesmo, tente esclarecê-lo antes que fique complicado.