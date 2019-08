Estes 3 nutrientes são essenciais para adicionar às dietas e manter a saúde do cérebro em dia

Nutrientes e são essenciais para o bom funcionamento do corpo humano, e não poderia ser diferente com o órgão que rege todas as funções.

Ele é responsável por linguagem, emoções, sentidos, equilíbrio, a forma como vemos o mundo, coordenação e uma centena mais de funções.

O cérebro trabalha com a queima de açúcar, a glicose é um dos principais combustíveis para que emissão de impulsos elétricos.

O pesquisador do Conselho Superior de Pesquisas Cientifica (CSIC) Javier DeFelipe, explicou que o cérebro humano representa, aproximadamente, 2% do peso corporal e consome 20% do oxigênio e glicose do organismo.

No entanto, sabemos que comer quilos de açúcar vai somente aumentar a chance de desenvolver diabetes do tipo 2 e não a capacidade de processamento cerebral.

Por ser tão intrigante e fascinante, nos últimos 30 anos as pesquisas científicas passaram a dar grande importância para os alimentos capazes de intensificar a saúde cerebral e ajudar inclusive no desenvolvimento das crianças.

Proteínas

Reprodução/ Pixabay

Comer proteínas é uma parte importante da saúde do cérebro e isso pode influenciar no equilíbrio mental. “Ele é muito sensível às flutuações de açúcar no sangue, por isto é importante que nao exageremos em carboidratos e doces”, diz a nutricionista Sara Kahn.

“Sempre inclua fontes boas de proteína a cada refeição para ajudar a manter os níveis glicêmicos controlados”, aconselha a especialista.

Ela ainda diz que salmão selvagem, ovos, aves, carne bovina alimentada a pasto são ótimas opções. Para os veganos, feijões, lentilhas, tofu e tempeh cumprem o papel.

Prebióticos

Reprodução/ Pixabay

Diferentes dos probióticos, “os prebióticos são fibras que alimentam as bactérias intestinais benéficas”, explica Sara. “Já foi demonstrado que eles reduzem o hormônio do estresse, cortisol, nos seres humanos”.

Existe uma ligação fortíssima entre problemas degenerativos do cérebro que podem começar no estômago. Pesquisas estão chegando mais afundo neste assunto.

De acordo com o Jornal Europeu de Neurociência, a constipação pode ser um dos primeiros sinais do Mal de Parkinson, podendo surgir até 20 anos antes dos sinais neurológicos.

Boas fontes incluem alcachofras, alho, cebolas, alho-poró, bananas, chicória, grão-de-bico, lentilhas e aveia.

Gorduras de boa qualidade

Reprodução/ Pixabay

Nesta categoria a mais famosa é o ômega-3, que trabalha como estimulador do cérebro, e há evidência de estudos intestinais que respaldam essa afirmação.

“O ômega-3 não somente tem efeitos anti-inflamatórios no intestino mas também constitui uma grande proporção dos nossos cérebros. Além disso, ele pode prevenir o crescimento de bactérias que causam doenças intestinais, que tendem a estar presentes em dietas altas em gorduras trans”, explica Khan.

Este tipo de gordura altamente saudável é encontrado na natureza em peixes como a cavala, o salmão, o atum, assim como oleaginosas, nozes, principalmente, edamame, chia e linhaça.