Câmera da Estação Espacial capta impressionante registro do furacão Dorian

Uma câmera da Estação Espacial Internacional (EEI) captou um impressionante registro do furacão Dorian.

O fenômeno da natureza atingiu uma categoria 4, de acordo com os especialistas. O vídeo foi compartilhado nesta quinta-feira (29) no Twitter.

A EEI é um laboratório espacial que encontra-se em uma órbita baixa de 408 x 418 km e viaja a uma velocidade média de 27 mil km/h.

No momento do registro, Dorian passava sobre o Oceano Atlântico ao norte de Porto Rico. Confira o vídeo impactante:

A camera outside the station captured views of Hurricane Dorian at 1:05pm ET today as it churned over the Atlantic Ocean north of Puerto Rico. pic.twitter.com/ZlfKPcuIQO

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 29, 2019