Sonda OSIRIS-REx da NASA capta registro detalhado de região isolada do gigantesco asteróide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana (NASA) captou recentemente uma nova imagem detalhada do gigantesco asteróide Bennu.

Segundo a instituição, a foto foi tirada de uma distância incrivelmente próxima. “As diferentes texturas das rochas são visíveis”, explicou.

Esta imagem foi tirada pela câmera PolyCam em julho, a uma distância de 0,7 km. O campo de visão é de cerca de 31 pés (9,4 m).

A imagem, que mostra três rochas grandes com uma textura suave, foi obtida durante a fase Orbital B da missão. Confira o arquivo:

