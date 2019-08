Este sinal exalado por você pode significar deficiência de vitamina B12

A vitamina B12 é responsável por diversos processos fisiológicos importantes, como manter o ferro disponível para uso nas células e também auxiliar a produção de glóbulos vermelhos.

Pessoas que seguem dietas saudáveis com boa variedade de produtos não precisam se preocupar com deficiência de B12. No entanto, dietas com desiquilíbrio nutritivo podem levar a falta da vitamina, o que acarretaria um quadro anémico.

De acordo com a Clinica Mayo, 10% dos casos de mau hálito tem a ver com assuntos externos à saúde bucal. A falta de B12 pode acarretar na desregulação de enzimas relacionadas à digestão, o que contribui com o odor ruim.

Segundo o Dr. Craig Maxwell, do Centro Integrativo de Medicina, nos Estados Unidos, “uma dieta pobre contribui para o desenvolvimento de problemas gastrointestinais e orais, que podem causar o mau hálito”.

Em entrevista ao portal britânico Express, eles diz que "uma dieta baseada primariamente em comida rápida e processada também pode contribuir para a falta do nutriente".

"O melhor remédio natural neste caso é comer uma dieta rica nutritivamente que se baseie em vegetais, frutas, nozes, sementes, carne vermelha, de aves, peixes, ovos e gorduras de boa qualidade", aconselha o médico.

A ligação entre a deficiência de vitamina B12 e o hálito pareceu em um artigo publicado no Journal of Breath Research. Um time de pesquisadores da Universidade da Florida descobriram uma especialidade molecular que pode detectar os tipos de odores mais perigosos relacionado à deficiência de B12.