Samsung anuncia parceria entre os novos Galaxy A e game Free Fire

Um dos jogos mais baixados para Android em 2018, o Free Fire se estabeleceu como um dos principais destaques do segmento de ação/aventura para dispositivos móveis. Atenta a este sucesso, a Samsung decidiu investir em uma parceria com a Garena, empresa desenvolvedora do game.

E, nesta quinta-feira (29), a companhia sul-coreana anunciou que os usuários dos Novos Galaxy A ganharão uma skin exclusiva no jogo, divulgou a empresa em comunicado.

Quem comprar um smartphone da nova linha Galaxy A lançada em 2019 ganhará uma jaqueta no jogo. Para isso, o consumidor deverá fazer um cadastro na Samsung Account.

Na sequência, receberá em seu e-mail um código para resgatar a skin no jogo. Quem adquiriu um aparelho antes do início da parceria, por sua vez, receberá um código retroativo.

Atualmente, a linha Galaxy A da Samsung conta com seis modelos: A10, A20, A30, A50, A70 e A80. Para oferecer um novo tipo de experiência ao usuário, a Samsung optou por soluções como câmera com lente ultra wide (visão de 123º), foco dinâmico e Display Infinito.

Além disso, os aparelhos contam com baterias que variam de 3.400mAh a 4.500 mAh. Os produtos da linha Galaxy A começam com preço sugerido de R$ 999,00 (A10) e vão até R$ 3.499,00 (A80).

