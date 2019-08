Reconhecimento de voz do novo app ThinQ da LG permite controlar eletrodomésticos da marca utilizando linguagem natural

A LG revelou nesta quinta-feira que vai trazer o reconhecimento de voz aos seus consumidores por meio de seu aplicativo móvel ThinQ. O app é o primeiro que utiliza a tecnologia de reconhecimento de voz (em inglês) do Google Assistente para gerenciar todos os eletrodomésticos LG equipados com a tecnologia Wi-Fi.

No Brasil, a marca tem planos para implementar, até o final do ano, o reconhecimento de voz em português para gerenciamento de aparelhos de ar-condicionado. Lavadoras, secadoras, refrigeradores, fornos, lava-louças, aspiradores de pó, condicionadores e purificadores de ar também poderão ser gerenciados.

Os usuários poderão controlar e monitorar eletrodomésticos, utilizando comandos de voz conversacionais através do aplicativo ThinQ. O aplicativo oferece atualizações do status de todos os dispositivos LG conectados, com um único comando e em tempo real.

Além disso, através dele, os usuários também poderão verificar quanto tempo falta para terminar um ciclo de lavagem da lava e seca e ajustar a temperatura do ar condicionado de qualquer lugar.

O aplicativo oferece ainda informações sobre as características e funções dos produtos e envia alertas ao usuário com sugestões de manutenção e solução de problemas. Pergunte “como funciona o recurso ‘auto function’ do purificador de ar?” ou “o que significa a luz amarela no refrigerador?” e receba uma resposta imediatamente.

O aplicativo também consegue gerar um resumo das atividades de uso recentes e entregar dicas inteligentes para casa. A nova versão do aplicativo ThinQ chegará à Coreia este mês.

Na América do Norte, ele estará disponível no quarto trimestre, devendo chegar a mercados estratégicos da Europa no próximo ano, de acordo com o comunicado da empresa.

A LG também tem planos para disponibilizar o reconhecimento de voz em português, no Brasil, até o final do ano, para gerenciamento de aparelhos de ar-condicionado através do aplicativo.

Com informações da LG

LEIA TAMBÉM: