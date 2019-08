Os signos do zodíaco que precisam aprender mais sobre o amor

Setembro está chegando e alguns signos do zodíaco devem aproveitar esta fase para aprender mais sobre o amor e relacionamentos. Confira:

Áries

Para o ariano, cuja independência é nata, setembro será um mês de aprender a estar a dois. É preciso abrir o coração para absorver novas perspectivas no amor e relacionamento, aprendendo o valor de conseguir se comprometer de forma entregue, reciproca e sincera.

Câncer

Todas as suas relações podem se tornar harmoniosas em setembro, ainda mais após as duas primeiras semanas. No entanto, para que isso aconteça de forma genuína, será necessário aprender a trabalhar junto ao outro com paciência, especialmente nas buscas de soluções. Este é o momento de receber uma energia de renovação que pode ser muito importante para os relacionamentos.

Escorpião

Você é uma pessoa muito reflexiva, mas deve aceitar que a opinião dos outros podem ajudá-lo a ter uma nova perspectiva em alguns assuntos do coração, especialmente com os conflitos. Este é o momento de aprender a receber apoio para curar dificuldades no amor e tomar decisões. Esta fase deve ajuda-lo a reconhecer que a felicidade é um trabalho interno.