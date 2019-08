Os signos mais vingativos do zodíaco

Devemos reconhecer que as características de alguns signos do zodíaco aumentam seus níveis de rancor e especialmente de vingança.

Conheça os seis signos mais vingativos do zodíaco:

Câncer

Você sofre quando é machucado e isso pode te transformar em uma pessoa completamente diferente. As pessoas que te machucaram verão seu lado cruel dar as caras e você vai procurar se defender de todas as formas.

Sagitário

Você é vingativo e provocar esse sentimento não é uma tarefa difícil. Contudo, você se recupera e esquece rapidamente – depois que já deu uma lição na pessoa, claro.

Gêmeos

Você pode ser um dos mais doces, mas quando quer ser ruim, faz disso uma meta. Muitas pessoas nunca conhecem esse seu lado e, quando o encontram, acabam tendo medo de você.

Reprodução / Tumblr

Peixes

Você é rancoroso e pode ficar extremamente magoado durante muito tempo. Por isso, costuma ser cruel quando se vinga.

Capricórnio

Quando descobre que alguém te fez mal, você não para até achar uma forma de se vingar. Não costuma sentir piedade quando decide prejudicar quem te machucou.

Escorpião

Pode ser muito bondoso, mas quando é ferido, esse lado desaparece. Sua vingança não é planejada, mas você costuma considerar como morta a pessoa que te fez sofrer.