Liberada nova versão beta do WhatsApp para o sistema operacional iOS

Foi liberada nesta quarta-feira uma nova versão beta do aplicativo de mensagens WhatsApp para o sistema operacional iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, nenhuma grande novidade foi liberada na versão atualizada.

No entanto, o update 2.19.90.25 deve fazer ajustes e algumas correções na plataforma. Confira postagem:

