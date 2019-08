Memorial da América Latina dá aulas de dança gratuitas ao ar livre

O Memorial da América Latina recebe todos os sábados o Smart Truck, projeto que traz um furgão para os espaços abertos do Memorial e que oferece diferentes modalidades de atividades físicas gratuitas e ao livre. O objetivo da ação é promover a saúde e o bem-estar por meio de atividades abertas a todos os interessados, sem restrição de idade e condicionamento físico.

Podem participar pessoas de todas as idades. A ação é uma parceria com a Smart Fit.

No próximo sábado, dia 31 de agosto, serão oferecidas aulas nas modalidades funcional, Combat, Zumba, Fit Dance, HIIT e Afro Beats, com os professores Samir Goulart, Fayola Ade e Gabb Cabo Verde.

Também conhecido no Brasil como Treino Intervalado de Alta Intensidade ou treino cardio, o HIIT (High Intensity Interval Training) é um tipo de treino para condicionamento físico em que o praticante faz exercícios de alta e baixa intensidade intercalados, utilizando o próprio peso corporal ou com a ajuda de equipamentos.

Já o Afro Beats é um estilo de dança comum na região da Nigéria e de Gana, que traz variações de danças e músicas africanas tradicionais misturadas com pop e eletrônico. O Fit Dance é uma modalidade que une atividade física com dança e a zumba uma mistura de movimentos aeróbicos com ritmos e coreografias latinas. Por fim, o Combat reúne diversos estilos de artes marciais em uma única aula.