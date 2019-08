Especialistas listam os efeitos negativos que o vinagre de maçã pode causar se ingerido sem ajuda profissional

O vinagre de maçã é um dos ingredientes que mais ganhou popularidade nos últimos anos por conta de ótimos efeitos que proporcionam a perda de peso e melhoras no sistema gastrointestinal.

No entanto, como qualquer ingrediente milagroso algumas medidas devem ser tomadas para que ele não forneça mais medidas negativas que positivas.

Pode causar problemas estomacais graves

O vinagre é um ácido e algumas pessoas não o toleram bem. É melhor evita-lo se você tem colite ulcerosa, uma inflamação do trato digestivo, ou simplesmente é propenso a dores de estômago, assegura Leslie Bonci, gastroenterologista e, entrevista ao sítio Nueva Mujer.

Pode alterar a evacuação

A bebida contém pectina, que é abundante em maçãs. Esta fibra nutricional atua como um gel natural, diz a nutricionista Eliza Savage.

A pectina ajuda a formar o bolo fecal, promove o crescimento de baterias boas no intestino e diminui a inflamação. Entretanto, quando consumido em alta quantidade pode causar desconfortos e até diarreia.

Reprodução/ Pixabay

Pode comprometer os rins

“Alguns estudos científicos demonstram que se você tem algum tipo de debilidade nos rins não é recomendado consumir nada que seja muito ácido”, afirma a nutricionista Amanda Baker Lemein.

Ele deve ser sempre consumido diluído. Mexa uma a duas colheres de sopa a 200ml de água, sugerem as especialistas.

Pode danificar o sistema imunológico

A evidência sugere que os probióticos no intestino ajudam a construir um sistema imune forte, mas com o vinagre inibe as propriedades probióticas.

Bonci diz que mesmo que os alimentos fermentados possam ajudar a aumentar as bactérias boas no intestino, o vinagre esgota as propriedades necessárias para estimular o sistema imunológico.