Pesquisa revela que 50% dos jogadores baixam jogos de fontes não oficiais

Nesta quinta-feira (29) é comemorado o Dia Mundial do Gamer. Para celebrar a data, a empresa de segurança ESET realizou uma pesquisa com usuários latino-americanos sobre seus hábitos e costumes de segurança no momento de jogar. Confira:

Fontes não-oficiais

– 87% dos entrevistados acreditam que o download de jogos e arquivos de fontes não oficiais seja perigoso;

– 56% admitiram ter feito esse procedimento;

– Mais de 30% disseram que foram infectados com malware baixando arquivos para modificar um jogo.

Ameaças

– 5% mencionaram que suas informações financeiras ou as credenciais de sua conta de videogame já foram expostas;

– 50% dos jogadores disseram que estariam dispostos a pagar um resgate, se a conta ou perfil de seu jogo fosse roubado

Proteção

– 77% dos entrevistados disseram que usaram um PC ou laptop para jogar, mas apenas 51% usaram software antivírus no dispositivo;

– 55% usam um celular ou tablet para jogar, embora apenas 35% usem o antivírus em dispositivos móveis.

"Conhecer os riscos aos quais você está exposto é o primeiro passo para tomar as precauções necessárias e, assim, aproveitar a tecnologia com segurança. Estar informado é a melhor maneira de se proteger. Para isso, a dica é ler notícias e blogs com conteúdo sobre segurança cibernética, para sempre estar ciente das ameaças que podem comprometer contas e informações, bem como para ver as melhores dicas para se manter protegido", explica Camilo Gutierrez, chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET na América Latina.

Com informações da ESET

