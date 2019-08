Fortnite: Nova atualização liberada nesta quinta soluciona problemas de estabilidade em diversas plataformas

Uma nova atualização do game Fortnite liberada nesta quinta-feira soluciona problemas de estabilidade em diversas plataformas.

A informação foi divulgada pela desenvolvedora Epic Games no Twitter. Na rede social, a empresa detalhou o assunto.

“Nós lançamos o patch v10.20.1 para arrumar problemas de estabilidade em diversas plataformas, incluindo correções no Criativo”, explicou.

A desenvolvedora também afirmou: “Será necessário que vocês façam um download”. Confira postagem:

Nós lançamos o patch v10.20.1 para arrumar problemas de estabilidade em diversas plataformas, incluindo correções no Criativo.

Será necessário que vocês façam um download. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 29, 2019

Novo bug

A empresa também revelou: “Algumas pessoas podem ser jogadas para fora de Ilhas do Criativo logo após entrar no jogo, isso deve ser corrigido em breve conforme as correções cheguem a todos os servidores”.

LEIA TAMBÉM: