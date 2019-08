Azul marca sua estreia na Ponte Aérea com festa em Congonhas e no Santos Dumont

A Azul fez a sua estreia na Ponte Aérea na manhã desta quinta-feira (29). Com direito a música ao vivo e uma roda de comemoração no saguão do aeroporto de Congonhas, a companhia pode iniciar as ligações diretas entre a capital paulista e o aeroporto Santos Dumont, no Rio.

A rota, que é a mais importante do país e a quarta maior do mundo em frequência de voos, contará com 16 ligações diárias da Azul.

Imagem ilustrativa. / Sergio Moraes/Reuters

Executivos, convidados, veículos de imprensa e mais de 200 Clientes estiveram a bordo das operações comemorativas, batizadas de Voo 1 e Voo 2, que decolaram quase simultaneamente dos dois aeroportos. O tradicional batismo das aeronaves no Rio e em São Paulo também marcou o momento.

Antes do início do processo de embarque em São Paulo, John Rodgerson, presidente da aérea, discursou para os presentes sobre a importância de existir mais uma empresa nesse importante mercado.

“Pessoal, chegamos. Viva a concorrência. O aeroporto de Congonhas é o principal terminal doméstico do país e a Ponte Aérea é o quarto maior mercado do mundo e a Azul vai entrar forte neste mercado, oferecendo mais uma opção nessa rota. Ampliar a concorrência só traz benefícios para os consumidores".

"A presença de mais empresas aqui ajudará a baixar os preços das tarifas e aumentar a qualidade do serviço de todas as empresas. Estamos felizes em poder voar na ponte após onze anos de operação no Brasil”, vibrou o executivo.

Em função das obras na pista principal do aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, somente a Azul irá operar no terminal até o dia 21 de setembro, já que suas aeronaves Embraer e ATR estão certificadas para utilizar a pista auxiliar do aeródromo. A rota São Paulo-Rio de Janeiro será operada com os jatos Embraer.

De acordo com comunicado da empresa, com as 16 operações diárias ligando as duas importantes capitais, a Azul ofertará uma média de um voo a cada 50 minutos.

Com informações da Azul

LEIA TAMBÉM: