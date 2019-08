6 verdades sobre os homens e o sexo

A perspectiva feminina pode ser muito diferente da masculina quando o assunto é sexo. Pensando nisso, a terapeuta sexual Laurie J. Watson, fez seis observações importantes sobre os relacionamentos sexuais masculinos com base na experiência que sua carreira proporcionou ao longo dos anos.

Confira no artigo traduzido e adaptado do portal Psychology Today:

O sexo começa no corpo.

Embora o desejo das mulheres por sexo possa ser estimulado por sua mente, memória ou sentimentos emocionais de conexão, para os homens o desejo é físico.

Os homens têm uma quantidade enorme de testosterona percorrendo seus corpos, empurrando-os e direcionando-os para a expressão sexual.

As ereções surgem à menor provocação em homens jovens. E para um homem adulto, ver sua esposa ou parceira saindo nua do chuveiro faz com que seu corpo reaja. É difícil superestimar a maneira como a química de seu corpo direciona a psicologia de sua mente para o sexual.

Para os homens, o sexo é uma “fome”.

Sim, ele quer estar cheio. Mas seu desejo por sexo é como um desejo por chocolates: cada episódio sexual contém a possibilidade de uma surpresa. Sua mente é cativada pelo pensamento de uma oportunidade de se sentir encantado e surpreso.

Um dia dificilmente está completo sem a sobremesa. No entanto, o contexto do relacionamento – por exemplo, uma briga com a esposa – ainda pode estragar seu apetite.

Sexo é energia.

A sexualidade impregna as relações íntimas de um homem com potencial e excitação. A energia hormonal lhe dá o impulso e a garra para perseguir um propósito, o trabalho de sua vida e o parceiro ou parceira. Ele empurra a monotonia diária, atormentado pela fantasia de uma recompensa sexual no final de um dia difícil.

Sexo é emoção.

É a aventura mais emocionante da vida. Seu corpo é uma grande máquina de prazer que ele gostaria de tirar o máximo proveito. Como o orgasmo geralmente é confiável e fácil, uma variedade de atos sexuais, posições e ritmos parece ser uma maneira fantástica de explorar sua sexualidade.

Todo flerte , sorriso, insinuação, figura bem torneada ou imagem sexual, fantasiada ou real, é um golpe no cérebro masculino. Suas ondas cerebrais disparam de alegria apenas com a sugestão de algo ou alguém lembrando-o de sexo.

Sexo é o jeito que ele dá amor.

O momento em que seu parceiro se excita é geralmente o momento que os homens descrevem como mais satisfatório sexualmente. É desconcertante para os homens quando eles são chamados de egoístas por causa da sua preferência por conexão sexual.

Em seus corações, há uma expectativa de prazer corporal mútuo e requintado. Ele costuma inventar e fantasiar sobre como torná-lo melhor, implorando por informações sobre seus desejos eróticos, apenas para que ele possa melhorar como amante.

Sexo é amor.

A liberação sexual faz os homens sentirem que finalmente estão em casa. Depois das mágoas e dos desafios do mundo, o sexo incorpora amor e carinho e fornece calma e apoio.

Embora eles possam ser acusados de "apenas querer sexo", a maioria dos homens deseja e sente uma conexão muito mais emocional do que uma simples liberação corporal.

“Fazer amor” literalmente cria um profundo sentimento de apego ao parceiro e estimula a generosidade relacional, a fé e o otimismo. Ser desejado por seu parceiro pode ser a parte mais tranquilizadora do seu relacionamento.