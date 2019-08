WhatsApp pode permitir que usuários realizem customização de temas no aplicativo

Rumores recentes sugerem que o aplicativo WhatsApp trabalha em um novo recurso. A plataforma pode permitir que usuários realizem customização de temas no app.

A informação foi divulgada pelo site especializado WABetaInfo, conhecido por vazar novos recursos do aplicativo.

I have reasons to believe that WhatsApp might be interested to allow theme customization OR multiple themes.

Let's see in the next versions if it's so 🧐

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 27, 2019