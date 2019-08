Sony anuncia redução de preços do PS4

A Sony comunicou nesta terça-feira que os preços dos consoles PS4, PS4 Pro e seus acessórios ficarão mais baratos no Brasil. O preço do PS4 cai de R$ 2.599 para R$ 2.399. Já o do PS4 Pro cai de R$ 2.999 para R$ 2.799. O controle DualShock 4 Preto vai custar R$ 249 (era R$ 259), e o

controle DualShock 4 Outras Cores passa de R$ 279 para R$ 269.

A medida é um reflexo da redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) anunciada pelo governo brasileiro neste mês. A mudança foi citada no comunicado da Sony como principal motivador das reduções.