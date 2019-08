PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de setembro

Foram divulgados nesta quarta-feira (28) os jogos gratuitos do mês de setembro para PlayStation Plus (PS Plus). Confira a lista:

Batman: Arkham Knight

“Entre nas ruas em guerra de Arkham City como o mais icônico inimigo do crime na ação e aventura neo-noir da Rocksteady, que traz o explosivo final para a série Arkham”.

“Vista o lendário capuz negro e explore a vasta metrópole, agarrando-se em paredes e pulando por telhados, planando entre prédios ou zarpando pelas ruas no super poderoso Batmóvel”.

“Lute contra alguns dos mais icônicos inimigos do cruzado encapuzado, incluindo Scarecrow, Harley Quinn, Killer Croc e mais, combatendo brutalmente com as mãos ou usando uma série de ferramentas para libertar a cidade uma vez por todas”.

Darksiders III

“Uma aventura cheia de ação visceral, Darksiders III coloca você em um mundo de fantasia negra cheio de ambientes diversos, inimigos perigosos, segredos escondidos e armas e habilidades para destravar”.

“Jogue como Fury, a mais imprevisível e enigmática dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, conforme ela retorna à Terra para caçar e destruir os Sete Pecados Capitais. Cace cada um dos Sete Pecados, destrua seus lacaios e restaure o balanço entre bem e mal na Terra”.

Jogos gratuitos de agosto

WipEout Omega Collection e Elite 4 são os dois jogos gratuitos de agosto. WipEout é uma experiência de corrida rápida e futurista com circuitos e combate que desafiam a gravidade, enquanto Sniper

Já Elite 4 é um jogo de tiro e furtividade que se passa no auge da Segunda Guerra Mundial. Ambos os jogos estarão disponíveis para download até 2 de setembro na PlayStation Plus.

