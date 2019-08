Os signos do zodíaco que precisam levar a vida com mais paixão

A partir da última semana de agosto, alguns signos do zodíaco devem levar a vida com mais paixão e não deixar o medo freá-los.

Confira quais são:

Touro

Apaixone-se por quem você é e lembre-se que sempre é possível deixar uma marca registrada ou dar mais de si aos outros! Não tenha medo de reconhecer seu potencial e lidar com decisões complexas, especialmente nos ambientes de trabalho e estudo – algumas coisas não podem ser adiadas e precisam ser executadas. Esses aspectos também podem contribuir para abrir caminhos ou fechar ciclos no amor.

Capricórnio

Nas próximas quatro semanas seu signo passa por uma fase importante de expansão de horizontes. O primeiro passo para aproveitar esta etapa da melhor forma é assumir a vida sem medo e com paixão, especialmente no que desrespeito a ideias, oportunidades e soluções. Lembre-se que isso não significa deixar a cautela de lado ao tomar decisões! Por isso, considere os sentimentos e evite dizer coisas das quais se arrependerá mais tarde, especialmente no trabalho e relacionamentos.

Peixes

Este é o momento indicado para o pisciano iniciar uma fase de maior paixão com ele e com o outros, que pode vir em forma de impulso para viver e mudar perspectivas sem medo. É muito importante não ter mais receio do presente e do futuro, especialmente nos relacionamentos e vida a dois. Em outros assuntos, muitas coisas podem ser concretizadas, mas lembre-se que o êxito é alcançado com atenção às oportunidades e dedicação.