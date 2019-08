Aérea GOL anuncia 345 voos extras para o segundo semestre de 2019

A aérea GOL acrescentará 345 voos extras à sua operação no segundo semestre deste ano. De acordo com comunicado da empresa, divulgado nesta quarta-feira, serão mais de 64 mil assentos adicionais.

As operações para as cidades de Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Navegantes (SC), Porto Seguro (BA) e Belém (PA) já estão disponíveis nos canais de vendas da Companhia. A ação é para atender a demanda de eventos e feriados nacionais.

REUTERS/Paulo Whitaker

Durante o festival de rock no Rio de Janeiro, os novos voos disponibilizarão mais de 50 mil assentos adicionais entre 25 de setembro e 8 de outubro para diversas cidades do país, como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis e Salvador.

Ainda em setembro, os viajantes que pretendem acompanhar os desfiles da Semana Farroupilha, no Rio Grande do Sul, poderão contar com frequências adicionais no dia 20 de setembro, partindo de Guarulhos com destino ao Aeroporto Internacional de Porto Alegre.

Durante o mês da Oktoberfest, o Aeroporto Internacional de Navegantes, em Santa Catarina, receberá mais operações partindo de Guarulhos, Congonhas e RIOgaleão, entre 9 e 27 de outubro.

Já o Aeroporto Internacional de Belém, para a celebração do Círio de Nazaré, terá mais voos da GOL entre os dias 10 e 14 de outubro para Brasília, Fortaleza, Macapá e Santarém.

LEIA TAMBÉM: